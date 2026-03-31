Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman İl Başkan Yardımcıları Veysel Doğan, Mustafa Uyar, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Beyşehir İlçe Başkanı Muhammed Ali Can, Seydişehir İlçe Başkanı Harun erkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Beyşehir ile Seydişehir ilçelerinde resmi kurumları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, 27 - 28 Mart'ta Beyşehir ve Seydişehir ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette bir dizi temaslarda bulundu. Karaman'a parti yöneticileri de eşlik etti.

Heyet, ziyaret kapsamında Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Salih Baysal, Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhlis Bülbül, gazeteci Selahattin Mızrak, Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Kutay Güven, Beyşehir Taşıma Kooperatifleri Başkanı Faruk Aydın ve Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Agralı ile bir araya geldi.

Karaman ve beraberindeki heyet ayrıca Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Beyşehir Kitap Kafe ile Seydişehir Postası'nı ziyaret ederek gazeteciler Zeki Erman, Abdullah Leblebici ve Mevlüt Mızrak ile görüştü. Heyet, Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla da buluştu.





İlçe ziyaretleri sonrası Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman ve Konya İl Başkanı Mehmet Demirel, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığında görevliyken meydana gelen askerî araç kazasında şehit olan Uzman Çavuş Selman Akarsel'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İki gün süren programın ardından açıklamalarda bulunan Karaman, ziyaretlerin verimli geçtiğini belirterek bölgenin sorun ve taleplerini yerinde dinlediklerini ifade etti.