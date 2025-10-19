Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi, çocukların gelişimine ve sosyal hayatına katkı sunmak amacıyla Budaklar İlkokulu öğrencilerini misafir etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM), çocukların gelişimine ve sosyal hayatına katkı sunmaya devam ediyor.

Güz dönemi kurslarının başlamasıyla birlikte SGM Çocuk Kulüpleri, hem öğrenciler hem de aileler tarafından büyük ilgi görüyor.

ÖĞRENCİLER YETENEKLERİNİ KEŞFETME FIRSATI BULDU

Etkinlikler kapsamda Budaklar İlkokulu öğrencileri, SGM'nin Mutfak, Tasarım ve Empati Atölyelerinde düzenlenen etkinliklere katılarak unutulmaz bir gün geçirdi.

Eğlenerek öğrenme temasıyla gerçekleştirilen atölye çalışmalarında öğrenciler, hem yeni bilgiler edindi hem de kendi yeteneklerini keşfetme fırsatı buldu.

Çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayan atölye etkinlikleri, önümüzdeki günlerde de misafir okulları ağırlamaya devam edecek.