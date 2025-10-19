Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT), bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali'nde sahne alarak Ordu'yu ve ülkemizi başarıyla temsil etti.

ORDU (İGFA) - Tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde OBBKT, kapalı gişe sahnelediği 'O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise' adlı oyunuyla izleyicilerden tam not aldı.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 15 Ekim 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de perdelerini açan oyun, salonu dolduran sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Ray Bradbury'nin 'The Wonderful Ice Cream Suit' adlı eserinden uyarlanan oyun, dostluğun, hayallerin ve umudun sıcak bir dille anlatıldığı evrensel temasıyla büyük beğeni topladı.

Reji danışmanlığını Aydın Sigalı'nın, sahne uygulamasını ise Emrah Özdilek'in üstlendiği yapım OBBKT'nin tecrübeli oyuncularının performanslarıyla festivalin en çok konuşulan oyunlarından biri oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun bu önemli festivalde yer alması, Ordu'nun kültür ve sanat alanındaki başarılarını bir kez daha gözler önüne serdi. Ekip, oyun sonunda dakikalarca ayakta alkışlanarak büyük bir takdir topladı. Bu başarı, OBBKT'nin Türkiye'de yükselen değerini ve sanat anlayışındaki istikrarını bir kez daha kanıtladı.

Başarısını sürdüren ekip, 22 Ekim'de Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 10. Adana Şehir Tiyatroları Festivali'ne ve 18 Kasım'da Kırşehir'de gerçekleştirilecek tiyatro festivaline katılarak Ordu'yu temsil etmeye devam edecek.