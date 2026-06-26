Sakarya'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı, öğrencilerin heyecanı, öğretmenlerin gururu ve velilerin mutluluğuna sahne olan karne töreniyle tamamlandı. Bir yıl boyunca emek, azim ve başarıyla geçen eğitim maratonunun ardından 202 bin 228 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'daki karne töreni, Adapazarı Şehit Ahmet Akyol İlkokulunda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş katıldı.

Öğrencilerin çiçeklerle karşıladığı protokol, bayraklarla oluşturulan coşkulu kortej eşliğinde okul bahçesine giriş yaptı. Program, öğrencilerin büyük bir özveriyle hazırladığı Artvin yöresine ait halk oyunları gösterisiyle renklenirken, sergilenen performans izleyicilerden büyük beğeni topladı. Gösterinin ardından halk oyunları ekibiyle günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Okul girişinde öğrenciler tarafından sunulan piyano dinletisini ilgiyle dinleyen protokol üyeleri, daha sonra 3-A ve 4-H sınıflarını ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Sınıflarda öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Rahmi Doğan ve beraberindeki heyet, çocukların mutluluğunu paylaşarak başarılarından dolayı kendilerini tebrik etti ve verimli, sağlıklı bir yaz tatili geçirmeleri temennisinde bulundu.

Program kapsamında öğretmenler odasını da ziyaret eden protokol üyeleri, fedakârlık ve özveriyle görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim camiasına emekleri için teşekkür etti. Karne hatıra köşesinde çekilen toplu fotoğrafın ardından tören, öğrencilerin neşesi ve yaz tatilinin heyecanı eşliğinde sona erdi.

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrencilerin akademik başarısının yanında sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal gelişimlerine yönelik birçok çalışma hayata geçirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yürütülen bu çalışmalarla öğrencilerin her alanda gelişimi desteklenirken, şimdi ise dinlenme ve yeni deneyimler kazanma zamanı başladı. Yaz tatili boyunca okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanacak, Sakarya eğitim ailesi de yeni dönemde öğrencilerini ve velilerini aynı heyecan ve sevgiyle yeniden karşılamak için çalışmalarını sürdürecek.