İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen gençlere barınma hizmeti sunduğu yükseköğrenim yurtlarının 2026 - 2027 akademik yılı başvuruları başladı.

İSTANBUL (İGFA) - 2021'de 3 noktada, 622 yatak kapasitesiyle açılan İBB Yurtları, 16 yurtta Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelerek İstanbul'daki yükseköğrenim kurumlarına yerleşme hakkı kazanan gençlere kaliteli, temiz, konforlu ve güvenli barınma imkanı sunuyor. 11'i Avrupa Yakası'nda, 5'i Anadolu Yakası'nda hizmet veren İBB Yurtları'nın 10'u kız, 6'sı erkek öğrencilere ev sahipliği yapacak. Yurtlar, engelli erişimine uygun olarak hizmet verecek.

2026 - 2027 akademik yılı için İBB Yurtları'nın başvuru süreci 18 Ağustos 2026 tarihinden itibaren başladı. Gençler 25 Ağustos'ta saat 23.59'a kadar yurt.ibb.istanbul web sitesinden başvurularını yapabilecekler.

T.C. vatandaşı olan ve örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencilerin başvurusunun kabul edileceği İBB Yurtları için öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması, ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması, zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması, kamu personeli olmaması, yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması gibi şartlar aranacak.

SONUÇLAR WEB SİTESİNDE DUYURULACAK

Öğrenciler, değerlendirme sürecinin ardından başvuru sonuçlarına 4 Eylül'de yurt.ibb.istanbul adresinden ulaşabilecekler. Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgiler de web sitesinden duyurulacak. Öğrenciler 14 Eylül'den itibaren İBB Yurtlarında kalmaya başlayabilecek.

KAHVALTI VE AKŞAM YEMEĞİ DAHİL GÜNLÜK 128 TL'YE BARINMA İMKANI

Gençler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yükseköğrenim öğrenci yurtlarında günlük yaşantıları ve ihtiyaçları için her şeyi bulabilecekler. Ev sıcaklığında ve konforunda hizmet veren İBB Yurtlarının bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil günlük 128 TL olacak.