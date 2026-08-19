Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren GASMEK'ten 2025-2026 Eğitim-Öğretim Dönemi'nde üniversite hazırlık kurslarından yararlanan öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Yerleştirme Sonuçları ile önemli bir başarı tablosu ortaya koydu.

GAZİANTEP (İGFA) - Ücretsiz eğitim, rehberlik, deneme sınavları ve sınava yönelik hazırlık çalışmalarıyla öğrencilerin yanında olan Gaziantep Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK), gençlerin eğitim yolculuğundaki başarılarına bir yenisini daha ekleyerek bu yıl da binlerce gencin üniversite hayaline ulaşmasına katkı sundu.

2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla GASMEK öğrencilerinden 93'ü tıp fakültesine, 32'si hukuk fakültesine, 133'ü mimarlık ve mühendislik bölümlerine, 108'i ise hemşirelik ve ebelik bölümlerine yerleşti.

Bunun yanı sıra 662 öğrenci eğitim ve diğer fakültelere, 685 öğrenci ise meslek yüksekokullarına yerleşerek üniversite eğitimi alma hakkı kazandı.

Ortaya çıkan tablo, GASMEK'in yalnızca belirli bölümlerde değil, farklı akademik alanlarda eğitim gören öğrencilerin üniversite hedeflerine ulaşmalarına katkı sunduğunu ortaya koydu.

Öte yandan GASMEK'in Liseye Geçiş Sistemi'ne (LGS) hazırlık kurslarından yararlanan öğrencileri de lise yerleştirme sonuçlarında önemli başarılar elde etti. Bu kapsamda 65 öğrenci fen lisesine, 86 öğrenci Anadolu lisesine, 22 öğrenci ise sosyal bilimler lisesine yerleşti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim alanındaki çalışmalarının önemli bir parçası olan GASMEK, ücretsiz eğitim modeliyle öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde akademik desteğin yanı sıra rehberlik ve tercih desteği de sunuyor. GASMEK'in geçmiş yıllardaki sonuçlarında da öğrencilerin tıp, hukuk, mühendislik, sağlık, eğitim ve meslek yüksekokullarına önemli sayılarda yerleştiği görülüyor.