Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Bisiklet Kampüsü'nde, Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi'nin uzman eğitmenleri eşliğinde ortaokul öğrencilerine yönelik teorik ve uygulamalı bisiklet eğitimleri veriyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Başkent'te bisiklet kültürünü geliştirmek, sürdürülebilir ulaşım bilincini yaygınlaştırmak ve gençlere güvenli sürüş alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlattığı eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Batıkent Çakırlar'da yer alan Bisiklet Kampüsü, Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi Başkanı Murat Görücü ve eğitmeni Yalçın Kemal Uslu eşliğinde öğrencilere verilen teorik ve uygulamalı güvenli bisiklet sürüş eğitimlerine ev sahipliği yapıyor.

Eğitimlerle; hem çevre dostu, sağlıklı ve sürdürülebilir ulaşım modellerinin desteklenmesi hem de geleceğin sürücülerinin trafikte güvenli, bilinçli ve karşılıklı saygı esasına dayalı bir şekilde yer alması hedefleniyor.

'BİSİKLET FARKINDALIĞINI ARTIRMAK İSTİYORUZ'

EGO Genel Müdürlüğü Projeler Şube Müdürü Ceren Boztepe, sürdürülebilir ulaşımı desteklemek ve bisiklet farkındalığını artırmak amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

'Açıldığı günden bugüne kadar binden fazla öğrencimize bisiklet sürüş eğitimi verdik. Bugün de burada Bisiklet Meclisi'mizin değerli eğitmenleriyle birlikte ortaokul öğrencilerimize hem teorik hem pratik eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz teorik eğitimle öncelikle trafikte nasıl davranmaları gerektiği, bisiklet güvenliğinin, farkındalığının nasıl artması gerektiğini öğreniyorlar. Sonra da pratik eğitimlerle Bisiklet Kampüsü'nün sürüş alanında gerekli trafik kurallarını öğrenmiş oluyorlar.'