3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Büyükşehir Belediyesi ve SUBÜ’nün ortaklığında düzenlenen “Spor Şenliği” engelsiz yüreklere eğlence dolu bir gün sundu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SUBÜ iş birliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde birlik ve farkındalık ruhuyla “Spor Şenliği” düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ortaklığıyla üniversite kampüsünde düzenlenen şenlikte akademisyenler, öğrenciler, engelsiz yürekler ve aileleri unutulmaz bir gün geçirdi.

Programa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu, Otizm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nurgül Tezcan Kardaş ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmazda katıldı.

Program, SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde günün erken saatlerinde gerçekleştirilen bisiklet turuyla başladı.

Kampüs etrafında oluşturulan rotada pedal çeviren sporseverler, daha sonra bisikletleri süsleyen renkli balonları gökyüzüne bıraktılar. Şenlik organizasyonuna atölyeler, masa tenisi, okçuluk, atıcılık, tırmanış, koordinasyon parkurları ve masa oyunları renk kattı.

Yüz boyama, resim yapma ve balon şişirme gibi renkli etkinliklerde doyasıya eğlenen minikler, aileleriyle unutulmaz bir hatıra yaşadı.

Organizasyon Golbol ve Oturarak Voleybol (Paravolley)gösteri karşılaşmaları ile Büyükşehir Ampute Takımı’nın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü maçıyla adeta şölene dönüştü.

Ampute takımı ayakta alkışlanırken gerçekleştirilen bu etkinlik, “Eğlenceye ve spora engel yok” mesajını ön plana çıkardı. Engelsiz yüreklere sunulan bu özel organizasyon, çekilen hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleşti.