Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce başlatılan Öğretmen Akademisi’ne destek verdi. Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından öğretmenlere “Akıllı Şehir ve Gelecek” anlatıldı.KAYSERİ (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, illerde kurulan öğretmen akademileri aracılığıyla, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor.

30 Kasım’da başlayan ve 12 Haziran’a kadar sürecek olan Öğretmen Akademisi’nde Edebiyat, Müzik ve Şehir-Kültür gibi farklı alanlarda, alanında uzman akademisyen ve yazarlar rehberliğinde eğitimler veriliyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen Öğretmen Akademisi’ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Bu güzel heyeti saygıyla selamlıyorum. Hizmetten hizmete koşturuyoruz, sizlere selam vermek istedim” dedi.

Akıllı şehircilik çalışmalarının önemine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizi tüm paydaşlarıyla, kurum ve kuruluşlarıyla akıllı şehir bağlamında geliştirmek lazım. Sanal gerçeklik, yapay zekâ, bizim olmazsa olmazımız oldu. Şehrimizi hem geleceğe taşımak hem mevcut ortamı iyileştirip, beklentilere cevap vermek anlayışı içerisinde birimimiz bizim yüz akımız olarak çalışıyorlar. Ekibini kutluyorum, sizlere de hoş geldiniz diyor, kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.