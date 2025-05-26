Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri Doğançay Şelalesi Parkuru ile devam etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi doğa yürüyüşleri Doğançay Şelalesi Parkuru ile devam etti. 100’ü aşkın doğa tutkunu doğal cenneti yakından görme fırsatı buldu ve stresten izole harika bir gün geçirdi.

Görülmeye değer manzaraların çıktığı doğa yürüyüşünde 100’ü aşkın doğa tutkunu katıldı. Doğa ile iç içe olan doğal güzellerini yakından görme fırsatı yakalayan doğaseverler, şehrin stresinden uzaklaşıp temiz havayı soludu.

12 kilometrelik parkura egzersiz hareketleriyle başlayan doğa tutkunları yürüyüş boyunca fotoğraf çekilerek anı biriktirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sakarya'mızın doğasını, güzelliklerini keşfettiğimiz doğa yürüyüşlerimize ara vermiyoruz. Doğaseverler son olarak Geyve’de Doğançay Şelalesi’nin harika noktalarını keşfetti. Yürüyüş programlarımıza ilgi gösteren tüm doğa dostlarına teşekkür ediyoruz. Son iki parkura tüm doğa tutkunlarını bekliyoruz" denildi.

Büyükşehir, uzun yıllardır doğa aşıklarının vazgeçilmezi haline gelen doğa yürüyüşlerine birbirinden güzel destinasyonlarla devam edecek.