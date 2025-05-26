İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1933 yılında Atatürk Orman Çiftliği’ne ilk ağacı dikerek “Çevre Günü” ilan ettiği 25 Mayıs tarihinde şenlik düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1972 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 5 Haziran’ı “Dünya Çevre Günü” olarak belirlediği tarihten tam 53 yıl önce; 1933 yılında Atatürk Orman Çiftliğine ilk ağacı dikerek “Çevre Günü” ilan ettiği 25 Mayıs Bakırköy’de şenlikle anıldı.

Bakırköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün Sivil Toplum Kuruluşları, geri dönüşüm firmaları ve İSTAÇ iş birliği ile düzenlediği “Yeşil Gelecek Şenliği”ne geleceğin teminatı öğrenci minikler katıldı.

Şenliğin gerçekleştiği Ataköy Sanatçılar Parkı’nın ekoloji atölyeleri, sergiler, geri dönüşüm oyunları, fidan dağıtımı ve tohum dikimi etkinliklerine ev sahipliği yapmasının yanı sıra çevre konulu söyleşilerle de farkındalık sağlandı. Çevre sağlığı konusunda faaliyet yürüten STK’ların stant kurduğu ve çok sayıda eğlenceli etkinliğin olduğu şenliğe katılan Başkan Ovalıoğlu, çocuklarla birlikte renkli anlar yaşadı.

Atatürk’ün bıraktığı yeşil mirasa daima sahip çıkacaklarını belirten Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Bugün burada doğayı, çevreyi ve geleceğimizi koruma bilinciyle bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şenliğimize verdiğimiz ‘Yeşil Gelecek’ adı sadece bir temenniden ibaret değil, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren somut bir hedef ve kararlı bir yolculuk oldu. Bakırköy'de doğaya saygılı, sürdürülebilir bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. Bugün, Atatürk Orman Çiftliği'ne ilk fidanı dikildiği tarihin yıldönümü. Atamız sayesinde o gün sadece bir ağaç değil, geleceğe yeşeren bir umut da dikilmiş oldu. O fidanlar bugün bir ormana dönüştü. Bizler ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Biz doğayı korudukça o da bizi korur’ sözünden hareketle, doğa ve yurt sevgisini daima kendimize kılavuz bilerek hareket ediyoruz. Ve bizler, onun mirasına sahip çıkarak Bakırköy'de yeşil bir gelecek için aynı kararlılıkla çalışıyoruz” diye konuştu.