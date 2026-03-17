Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Çocukça Ramazan Şenliği', ilçe ilçe gezerek binlerce çocuğa ulaştı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sosyal Gelişim Merkezleri'nde gerçekleştirilen 'Çocukça Ramazan Şenliği' Akyazı SGM'de düzenlenen renkli etkinlikle sona erdi.

Miniklerin yoğun ilgi gösterdiği programda çocuklar, atölyeler, oyunlar ve Karagöz-Hacivat gösterisiyle dolu dolu bir gün yaşayarak hem eğlendi hem de Ramazan'ın paylaşma kültürünü deneyimledi.

Adapazarı, Geyve, Sapanca ve Karasu'nun ardından şenliğin son durağı Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) oldu.

KEYİFLİ ETKİNLİKLER

Atölyelerde eğlence ve öğrenme bir arada Akyazı'daki etkinliklerde çocuklar, eğlenceli zekâ oyunları, renkli anahtar yapım atölyesi, Ramazan Tacım ve yüz boyama etkinlikleriyle keyifli vakit geçirdi. Yoğun katılımın olduğu programda minikler hem üretmenin hem de birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

ÇOCUKLARDAN ALKIŞ TOPLADI

Karagöz-Hacivat sahnede Atölye çalışmalarının ardından program, konferans salonunda sahnelenen tiyatro gösterisiyle devam etti. Yazarlığını ve yönetmenliğini Fatih Sancaklı'nın üstlendiği Karagöz-Hacivat oyunu, eğlenceli anlatımı ve verdiği mesajlarla çocuklardan büyük alkış aldı.

Program sonunda minik katılımcılara allı güllü, pıt mısır, kaymak ve hurma ikram edildi. Böylece Çocukça Ramazan Şenliği etkinlikleri coşkulu finalini Akyazı'da yapmış oldu.