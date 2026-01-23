Bunlar da ilginizi çekebilir

Etkileyici sahne performanslarının yaşandığı oyun izleyicilerden büyük alkış alarak salonu dolduran sanatseverlere unutulmaz bir tiyatro akşamı yaşattı.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenenUs'ta Çırak Tiyatro'nun 'Carmen' adlı oyunu, tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Ocak kültür sanat takvimi 'Carmen' adlı tiyatro oyunu ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri, kültür sanat dostlarını bir araya getiren tiyatro oyunuyla devam etti.

