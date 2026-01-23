İstanbul Maltepe Belediyesi'nce yarı yıl tatilindeki Maltepeli çocuklar için Emaar Akvaryum ve Su Altı Hayvanat Bahçesi'ne ücretsiz gezi düzenlendi.

İSTANBUL (İGFA) - Çocuklar, öğretmenleri eşliğinde su altı dünyası ve hayvanlar aleminin 200'den fazla canlı türünü yakından gördü.

Çocuklar etrafı camlarla çevrili okyanus tüneli isimli tünelde köpekbalığı türleri, vatozlar, dev çipuralar, orfozlar ve okyanusların renkli balıkları arasında su altı dünyasının gizemli ve büyüleyici atmosferini deneyimledi. Masalsı dekorların bulunduğu Hayal Adası isimli tematik alanda çocuklar renkli mercanlar ve ilginç deniz canlılarını ziyaret etti.

Yoğun yeşillik, yüksek nem oranı ve egzotik hayvan türlerini bir araya getiren ormanlar isimli tematik alanda ise tropik yağmur ormanlarının büyüleyici atmosferi yaşandı. Gezide çocuklar denizlerin karşılaştığı tehditler, plastik kirliliği ve aşırı avlanma gibi çevresel sorunlar, iklim değişikliği, ormansızlaşma ve biyoçeşitliliğin korunması gibi konularla ilgili de bilgi edindi.

'BU GEZİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Kayalık Kıyılar isimli alanda gel-git hareketlerine adapte olmuş, hem karada hem de suda yaşam sürebilen canlıları tanıdı. Çocuklar dev tuzlu su timsahları, penguenler, mirketler, rakunlar, maymunlar, kertenkeleler başta olmak üzere pek çok canlı türünü ziyaret etti. 8 yaşındaki Nur Nisan Ozansoy, bu geziye katıldığı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade ederek 'Bugün burada pek çok hayvan türünü gördüm. İçlerinden en çok mirketleri sevdim. Çok tatlı geldiler.' dedi. Öğrenci Velisi Süheyla Ozansoy, bu tür etkinliklerin çocuklara sosyal anlamda katkı sağladığını ifade ederek 'Bu gezileri çocuklar için çok eğlenceli ve faydalı buluyorum. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'e bize bu olanağı sunduğu için teşekkür ederim.' diye konuştu. 11 yaşındaki Ali Aras ise Maltepe Belediyesi'nin yüzme kursuna katıldığını ve deniz altı canlılarıyla ilgilendiğini belirterek 'Gezide pek çok deniz altı canlısını gördüm. Bilgilendirici metinlerden bilgi 'edindim. Yeni arkadaşlarla tanıştım. Bu gezi beni çok mutlu etti.' şeklinde konuştu. Öğrenci velisi Eda Tuhan ise geziyle çocuklarının çok mutlu olduğunu ifade ederek 'Çocuklarımı geziye gönderirken tedirgin oldum ancak eğitmenleri başında olduğu için rahat ettim. İnşallah devam eden bir etkinlik olur. Çocuklar için heyecan dolu, güzel bir macera oldu.' şeklinde sözlerini tamamladı.