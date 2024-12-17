Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara sinemayı sevdirmek için hayata geçirdiği ‘gezen tır’ projesi, son olarak Akyazı Paris İlkokulu’na gitti ve minikleri sinemayla buluşturdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi çocuklara sinema kültürünü aşılamak ve onların hayal dünyalarını geliştirmek amacıyla başlatmış olduğu “Gezen Sinema” projesi sayesinde, sinema çocukların ayağına kadar geliyor.

Bu kapsamda beyaz perde son olarakAkyazı Paris İlkokulu’na taşındı ve çocuklarkeyifli vakit geçirdi.

Program, müzik dinletisi ve halk oyunlarıyla başladı. Ardından öğrenciler, sevilen animasyon filmi Rafadan Tayfa’yı izledi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin patlamış mısır ikramıyla sinema keyfi daha da renkli hale geldi.

Sınıf öğretmeni Ruhgül Yılmaz, “Böyle güzel bir etkinliğin ücretsiz bir şekilde öğrenciler ile buluşmasına çok sevindim ve şaşırdım. Öğrencilerimiz hep bir arada çok keyifli bir vakit geçirdiler. Öğrencilerimiz sessiz bir ortamda sinemanın nasıl izlendiğinin farkına vardı. Öğrencilerimizde sinema kültürü kazandırdığı için Büyükşehir Belediyesine ve Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.