Sakarya Oryantiring Okul Sporları Gençler İl Birinciliği müsabakaları Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde nefes kesen bir heyecana sahne oldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi birbirinden değerli organizasyonlara ev sahipli yaparak, şehrin sportif gücünü artırmaya, gençlerin sosyal yaşamına dokunmaya devam ediyor.

Ev sahibi Büyükşehir

Bu kapsamda ev sahipliği yapılan son etkinlik ise Oryantiring Okul Sporları Gençler İl Birinciliği müsabakası oldu.Büyükşehir Belediyesi’nin Ayçiçek Bisiklet Vadisi’nde şehirdeki farklı liseler kıyasıya yarıştı.

Unutulmaz bir şampiyona deneyimi

Müsabakalara TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sakarya Spor Lisesi, Bursa İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Arifiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erenler Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi, Sakarya Anadolu Lisesi, Şehit Yılmaz Ercan Anadolu Lisesi ve İbn-i Sina Zehra Akkoç Anadolu Lisesi olmak üzere toplam 95 öğrenci katıldı.

Vadi içinde gerçekleştirilen müsabakalar nefes kesen anlara sahne oldu. Öğrenciler ve aileleri, unutulmaz bir şampiyona deneyimi yaşadı.

Dört farklı kategoride nefes kesen heyecan

Dört farklı kategoride yarışan öğrencilerden derece yapanlar kupa ve madalya kazandı. Vadi içindeki zorlu parkurda kıyasıya yarışırken doğayla iç içe bir spor şöleni yaşayan gençler hem dayanıklılık hem de yön bulma becerilerini test etti.Sporcular, ekip ruhunu ve stratejik düşünme yeteneklerini ortaya koydu.