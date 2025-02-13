Konya Selçuklu’da vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına marketlerde üç kurumun iş birliği ile denetim yapıldı. Denetim ekibinde Selçuklu Belediyesi Zabıta, Konya İl Ticaret Müdürlüğü ile Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüekipleriyer aldı.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi vatandaşların haklarını korumak ve haksız kazanç elde edilmesini önlemek amacıyla yaptığırutin denetimleri bu kez Konya İl Ticaret Müdürlüğü, Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirdi. Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde gelişigüzel olarak seçilen marketlerde gerçekleştirilen denetimler kapsamında sunulan ürünlerin gramajı, fiyat, irsaliye karşılaştırması, son kullanım tarihi ve diğer yasal düzenlemelere uygunluk durumları titizlikle incelendi. Denetimde belirlenen standartlara uygun olmayan ürünler sebebiyle iş yerlerine cezai işlem uygulandı. Denetim komisyonunda Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları da eşlik etti.

Standarda uyulmayan durumlarda yasal işlem uygulanırken vatandaşlar da bilgilendiriliyor

Selçuklu Belediyesi Zabıta Denetim, İl Ticaret Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri market denetimlerinde karşılaştıkları usulsüzlükleri ve yanlışlıkları tutanak altına alarak, gerekli yasal işlemleri de uyguluyorlar. İşletmelere, yasalarla belirlenen kurallara uygun hareket etmeleri gerektiği hatırlatılırken, tüketicilere ise haklarını korumak için dikkatli olmaları ve şüpheli durumları yetkililere bildirimde bulunmaları uyarısı yapılıyor.

Başkan Pekyatırmacı: “ Vatandaşlarımızın menfaatlerini her alanda korumaya devam ediyoruz”

Selçuklu’da tüketici güvenliğini de ön planda tuttuklarını ve bu anlamda denetimlere aralıksız devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “ Sorumluluk alanımızda bulunan tüm işletmeleri rutin bir şekilde denetlemeye devam ediyoruz. Bu denetlemelerimiz belirli dönemlerdeValiliğimizin koordinasyonuyla Ticaret İl Müdürlüğü ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğümüz iş birliğiyle oluşturulan ekiplerle gerçekleşiyor. Özellikle Ramazan ayının yaklaştığı bu dönemde vatandaşımızın menfaatlerini korumak, fahiş fiyat oluşumunun önüne geçmek ve tüketicilerimizin sağlığını tehdit edecek unsurları önlemek amacıyla Selçuklu’da bulunan marketlerde denetimlerimizi sürdürüyoruz.Yapılan denetimlerin devam etmesi ve sıklaştırılması, tüketici güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Bu anlamda denetim faaliyetlerine aralıksız olarak devam ederek tüketicilerimizin haklarını koruma konusunda kararlıyız.”ifadelerini kullandı.