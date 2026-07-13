Manisa Büyükşehir Belediyesi, 26 Haziran'da başlattığı Muharrem ayı aşure ikramlarını, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programla tamamladı. Bugüne kadar toplam 20 bin kişiye aşure ikram edilirken, son programda 500 kişilik glütensiz aşure de vatandaşlara ikram edildi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Genel Sekreter Yardımcıları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kazanların başına geçen Başkan Dutlulu, vatandaşlara aşure ikram ederek Muharrem ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu birlikte yaşadı. Meydanı dolduran vatandaşlara yapılan 2 bin kişilik aşure ikramının ardından glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlar için özel olarak hazırlanan 500 kişilik glütensiz aşure dağıtıldı. Mutlu Beslen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle hazırlanan glütensiz aşureler, çölyak hastalarının da bu geleneksel lezzeti gönül rahatlığıyla tüketmesine olanak sağladı.

Programda konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Mutlu Beslen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile çölyak hastalarımız için özel olarak glütensiz aşure hazırladık. Bugün glütene karşı hassasiyeti olan vatandaşlarımız da bu aşurenin tadına baktı. Bundan sonraki yıllarda da bu geleneği sürdürmeye devam edeceğiz. Daha önce Akhisar'da derneğimizle benzer bir etkinlik gerçekleştirmiştik, güzel geri dönüşler almıştık. Özellikle çocuklarımız için çok anlamlı oldu. Aşure bizim kültürümüzün önemli bir parçası. Ne yazık ki birçok çölyak hastası bu lezzeti tadamıyordu. Bu organizasyonda emeği geçen Mutlu Beslen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra da glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlarımız için derneğimizle ortak çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz' dedi.