Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (SAMEK), binlerce kursiyerin ardından sömestr tatilinde bu kez öğrenciler ve ailelerini atölyelerde bir araya getirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK çatısı altında düzenlenen ara tatil programının ilk günlerinde, anne-çocuk atölyeleri ve liselilere yönelik sömestr etkinlikleri yoğun ilgi gördü.

Farklı merkezlerde başlayan etkinliklerin ilk günlerinde katılımcılar, mutfaktan el sanatlarına, kaligrafiden dekoratif çalışmalara uzanan atölyelerde üretim sürecini deneyimledi.Sömestr tatiline yönelik düzenlenen atölye etkinlikleriyle gençler ve çocuklar hem eğlenceli hem de öğretici bir tatil süreci yaşadı.

BİRLİKTE ÖĞRENME VE PAYLAŞMA

Lise öğrencileri için hazırlanan mutfak ve sanat atölyelerinde gençler, üretmenin ve yeni beceriler kazanmanın mutluluğunu yaşarken yemek yapımı, el sanatları ve sanatsal çalışmalarla tatillerine enerjik bir başlangıç yaptı. Anne-çocuk atölyelerinde ise çocuklar, anneleriyle birlikte üretim sürecine dâhil olarak dekoratif ve sanatsal çalışmalar gerçekleştirdi. Ortaya çıkan keyifli ve üretken atmosfer, sömestr tatilinin ilk günlerinde katılımcılara birlikte öğrenmenin ve paylaşmanın sevincini yaşattı.