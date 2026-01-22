Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyet yürüten Gençlik Meclisi, üniversite öğrencilerinin yoğun geçen final dönemi sürecinde motivasyonlarını artırmak amacıyla Konya'daki üniversitelerde öğrencilere ikramlarda bulunuyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, gençlerin eğitim hayatlarında ve sosyal yaşamlarında her zaman destekçisi olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Gençlik Meclisi, üniversite öğrencilerinin yoğun geçen final dönemi sürecinde motivasyonlarını artırmak amacıyla Konya'daki üniversitelerde ikramlarda bulundu.

Gençlik Meclisi üyeleri tarafından KTO Karatay Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Uzay ve Havacılık Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakülteleri ve Selçuk Üniversitesi Erol Güngör ile Süleyman Şah Kütüphanelerinde ders çalışan öğrencilere ikramlar ulaştırıldı.

Final haftasının yoğun temposunda öğrencilere küçük de olsa moral vermeyi amaçlayan etkinlik, gençlerden büyük ilgi gördü.

Öğrenciler, sınav döneminde kendilerini düşünen ve yanlarında olan Gençlik Meclisi'ne teşekkür ederken, gerçekleştirilen ikramlar memnuniyetle karşılandı.

