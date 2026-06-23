Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelinde içme suyu arz güvenliğini artırmak ve altyapı sistemlerini geleceğe hazırlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Kaynarca Ömerağa Mahallesi'nde yürüttüğü 2 bin 900 metrelik içme suyu hattı yenileme çalışmalarını tamamladı. Proje kapsamında altyapı tamamen yenilenerek bölgenin içme suyu şebekesi daha güçlü ve güvenli hale getirildi.

Bu kapsamda Kaynarca Ömerağa Mahallesi'nde talebin artmasıyla yaşanan basınç problemleri ile su kayıplarına neden olan 2 bin 900 metrelik içme suyu hattı yenilenerek hizmete alındı.

ABONE BAĞLANTILARI DA YENİLENDİ

İçme suyu hattının yanı sıra abone bağlantıları da proje kapsamında yenilendi. Tamamlanan çalışmalar sayesinde hanelere ulaşan suyun basınç standartları iyileştirilirken, abonelere kesintisiz içme suyu ulaştırılmaya başlandı.

KALİTELİ İÇME SUYUNA KESİNTİSİZ ERİŞİM

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Kaynarca Ömerağa Mahallesi'nde tamamladığımız 2 bin 900 metrelik içme suyu hattı yenileme çalışmasıyla bölgenin altyapısını daha güçlü hale getirdik. Yenilenen şebeke ve abone bağlantıları sayesinde abonelerimizin kaliteli içme suyuna kesintisiz erişimini güvence altına aldık. Su kaynaklarımızı korumak ve hizmet kalitemizi artırmak amacıyla şehrimizin dört bir yanında altyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz' ifadeleri kullanıldı.