Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında tribünde tepkiyle karşılaşan minik taraftar Göktuğ Alımcı ve ailesinin, salı günü oynanacak Olympique Lyon karşılaşmasında ağırlanacağını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe Spor Kulübü, Gençlerbirliği karşılaşmasında üzerinde Fenerbahçe forması bulunduğu gerekçesiyle tribünde tepki gören minik taraftar Göktuğ Alımcı ve babası Selami Alımcı ile kulüp yönetiminin iletişime geçtiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Göktuğ ve ailesinin salı günü oynanacak Olympique Lyon karşılaşmasında misafir edileceği ve minik taraftarın Fenerbahçe Ailesi'nin sıcaklığıyla ağırlanacağı belirtildi. Yaşanan olay sırasında Göktuğ ve ailesinin yanında olan emniyet mensuplarına da teşekkür eden Fenerbahçe, bir çocuğun yalnızca tuttuğu takımın formasını giydiği için tepki görmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Açıklamada, 'Futbolun rekabeti sahada kalmalıdır' denilerek çocukların tuttukları takımın renkleriyle tribünlerde korkmadan ve özgürce futbol coşkusunu yaşaması gerektiği ifade edildi. Fenerbahçe, sporun birleştirici ruhuyla bağdaşmayan davranışları kınayarak çocukların tribünlerde güven içinde bulunabileceği bir spor kültürünün oluşturulmasının herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Kamuoyuna Açıklama



Dün oynadığımız Gençlerbirliği karşılaşmasında, üzerinde Fenerbahçe forması bulunduğu gerekçesiyle tribünde tepkiyle karşılaşan minik taraftarımız Göktuğ Alımcı ve babası Selami Alımcı ile Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından iletişime geçilmiştir.: pic.twitter.com/jKK9iOnBxj — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 16, 2026