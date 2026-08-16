Milli Savunma Bakanlığı, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği (eAP) misyonu kapsamında Estonya'da görev yapan Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının müttefik hava sahasının güvenliğine katkı sunduğunu açıkladı.
ANKARA (İGFA)- Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'nin NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği (eAP) misyonu kapsamında Estonya'daki görevini kararlılıkla sürdürdüğünü bildirdi.
Estonya'nın Amari Hava Üssü'nde konuşlanan Türk Hava Kuvvetleri unsurları, 5 F-16 savaş uçağı ve 76 personelle müttefik hava sahasının emniyetine katkı sağlıyor.
Bakanlığın paylaşımında, Türk Hava Kuvvetleri'nin görev kapsamında Ay Yıldızlı bayrağı göklerde gururla dalgalandırdığı vurgulandı. Paylaşımda ayrıca, 'Görevimiz net, irademiz güçlü, kanatlarımız daima hazır' mesajına yer verildi.
????????✈️ Gökyüzünde Güven, Görevde Kararlılık!August 15, 2026
NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği (eAP) misyonu kapsamında Estonya'nın Amari Hava Üssü'nde konuşlanan Türk Hava Kuvvetlerimiz, kritik görevini kararlılıkla sürdürüyor.
Gök Vatanımızın çelik kanatları; 5 adet F-16 uçağımız ve 76: pic.twitter.com/HTcH2Y4Ylu