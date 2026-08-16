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????????✈️ Gökyüzünde Güven, Görevde Kararlılık! NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği (eAP) misyonu kapsamında Estonya'nın Amari Hava Üssü'nde konuşlanan Türk Hava Kuvvetlerimiz, kritik görevini kararlılıkla sürdürüyor. Gök Vatanımızın çelik kanatları; 5 adet F-16 uçağımız ve 76: pic.twitter.com/HTcH2Y4Ylu

Bakanlığın paylaşımında, Türk Hava Kuvvetleri'nin görev kapsamında Ay Yıldızlı bayrağı göklerde gururla dalgalandırdığı vurgulandı. Paylaşımda ayrıca, 'Görevimiz net, irademiz güçlü, kanatlarımız daima hazır' mesajına yer verildi.

Estonya'nın Amari Hava Üssü'nde konuşlanan Türk Hava Kuvvetleri unsurları, 5 F-16 savaş uçağı ve 76 personelle müttefik hava sahasının emniyetine katkı sağlıyor.

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