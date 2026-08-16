Bursa'da Osmangazi Belediyespor'un milli sporcuları Arda Meriç ve Ali Efe Öden, 22-28 Ağustos tarihleri arasında İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenecek Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) U15-U19 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

BURSA (İGFA) - Dünyanın farklı ülkelerinden başarılı sporcuların mücadele edeceği Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) U15-U19 Dünya Şampiyonası'nda yarışacak olan Arda Meriç ve Ali Efe Öden, elde ettikleri derecelerle ülkemizi ve Osmangazi Belediyespor'u uluslararası arenada temsil etmenin gururunu yaşayacak.

Şampiyona öncesinde hazırlıklarını sürdüren milli sporcular, Türkiye'ye madalya kazandırmak için mücadele edecek.

Zorlu şampiyona öncesinde milli sporcular Arda Meriç ve Ali Efe Öden ile antrenör Batuhan Öztürk'e başarı dileklerini ileten Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, 'Kulübümüzün milli sporcuları Arda Meriç ve Ali Efe Öden, ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek olmanın gururunu yaşarken, antrenörümüz Batuhan Öztürk de milli takım kafilesinde görev alacak. Sporcularımıza ve antrenörümüze Dünya Şampiyonası boyunca üstün başarılar diliyor, ülkemize madalyalarla dönmelerini temenni ediyoruz.' diye konuştu.