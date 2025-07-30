Sakarya Büyükşehir Belediyesi Afet Eğitim Merkezi, yaz aylarında da farkındalık eğitimlerini sürdürerek 420 öğrenciyi yangın ve deprem simülatörleriyle donatılmış merkezde ağırladı.SAKARYA (İGFA) - Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) düzenlediği yaz etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen eğitim programları ile toplamda 420 öğrenciye afet bilinci kazandırıldı.

YANGIN VE DEPREM SİMÜLATÖRLERİYLE

8 farklı programda gerçekleştirilen eğitimlerde, öğrenciler yangın ve deprem simülatörlerini deneyimleyerek, olası afet anlarında nasıl hareket etmesi gerektiğini başarılı bir uygulamayla öğrendi.

Uzman eğitmenler tarafından verilen programlarda; öğrenciler afet öncesi hazırlık, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında yapılması gerekenleri ele aldı.

ÇOCUKLARA BİLİNÇ AŞILANIYOR

Özellikle yangın tatbikatları ve deprem simülasyonları öğrencilerin büyük ilgisini çekerken, teorik bilgilerle desteklenen uygulamalar sayesinde çocuklar hem bilinçlendi hem de keyifli bir öğrenme süreci yaşadı.

“TOPLUMUN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR”

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Afet bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının, toplumun genel güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda Afet Eğitim Merkezi’mizde öğrencilere yönelik düzenlediğimiz afet farkındalık eğitimlerinde, toplamda 420 öğrenciye, yangın ve depreme simülatörleri eşliğinde hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitimler verilmiştir. Oldukça keyifli bir eğitim süreciyle farklı tecrübeler edinen öğrencilerimize katılımları için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

ŞEHİRDE DOĞRU AFET BİLİNCİ BU MERKEZDE ÖĞRENİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi, son teknolojiyle ve afet simülatörleriyle donatılan bu merkezde Sakaryalı binlerce kişiye hayati bir bilinç aşılıyor.

Çalışanlar, çocuklar, öğrenciler ve tüm vatandaşlar bu merkez içerisinde depremi, yangını, heyelanı, seli ve tüm afet çeşitlerini detaylarıyla işliyor, gerçeğinden farkı olmayan simülatörler sayesinde hayat kurtaracak bilgiler öğreniyor.