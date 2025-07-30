Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımını daha etkin ve erişilebilir kılmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Antalya Havalimanı’nda yeni bir tramvay durağını yolcuların hizmetine sundu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, havalimanına gidecek yolcuların tramvay aracılığıyla daha kolay ve konforlu yolculuk yapabilmesi amacıyla Antalya Havalimanı’nda yeni bir tramvay durağını hizmete açtı. Gelen Yolcu Terminali’nin tam karşısında açılan durakla, gelen yolcu çıkışını kullanan yolcular için önemli bir kolaylık sağlandı. Şehre yeni kazandırılan ve havalimanı hattına entegre edilen yeni tramvay durağıyla birlikte, turistler ve Antalyalılar, şehir merkezine kolay, hızlı, konforlu ve ekonomik ulaşım olanağı sağlamış olacak. Uygulamayla birlikte, özellikle yaz sezonunda yaşanan havalimanı ulaşımının rahatlatılması hedefleniyor.

HARİTALAR DA GÜNCELLENDİ

Yeni durağın devreye girmesiyle birlikte Antalya’nın tramvay durakları ve hat haritası da revize edildi. Havalimanı bölgesinde artık “Giden Yolcu” ve “Gelen Yolcu” olmak üzere iki ayrı durak bulunuyor. Yapılan düzenlemeyle birlikte harita üzerindeki hat renkleri netleştirilirken, durak çevresindeki önemli noktalar, turistik alanlar, sağlık kuruluşları ve kamu binaları da yolcuların bilgisine sunuldu. Güncellenen haritalar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin kent içi ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

BENZER DÜZENLEMELER DEVAM EDECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada erişilebilirliği artırmak adına şehir genelinde benzer düzenlemelere devam etmeyi planlıyor. Tramvayın havalimanı durağını kullanan Lara Su, “Havalimanında yeni bir durak açıldığını gördüm, mutlu oldum. Tramvaya kredi kartı ile de binilebildiği için tramvayı kullanmak istedim. Fazla yürümeme de gerek kalmadı. Durak gelen yolcu girişinin direkt karşısında kalıyor. Bu proje çok güzel oldu. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.