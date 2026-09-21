Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ve ASEM'de 2026 Güz Dönemi kayıtları başladı. Çocuk oyun salonları, uzaktan eğitim imkânı ve Balkanlara uzanan eğitim köprüsüyle KOMEK, her yaştan katılımcıya fırsatlar sunuyor.

KONYA (İGFA) - KOMEK'in kadınların eğitime katılımını kolaylaştıran önemli hizmetlerinden biri de çocuk oyun salonları. Eğitimlere katılan anneler, uygun merkezlerde 3-6 yaş grubundaki çocuklarını alanında uzman eğitimcilerin görev yaptığı oyun salonlarına bırakabiliyor.

Anneler seçtikleri branşta eğitim alırken çocuklar da oyun ve etkinliklerle verimli zaman geçiriyor; sosyal, zihinsel, duygusal ve psikomotor gelişimlerini destekleyen çalışmalara katılıyor. Böylece anne ve çocuk, aynı merkezde farklı eğitim imkânlarından birlikte yararlanabiliyor.

KUZEM İLE MESAFELER EĞİTİME ENGEL OLMUYOR

Yüz yüze eğitimlere katılma imkânı bulunmayan vatandaşlar için KOMEK Uzaktan Eğitim Merkezi (KUZEM), eğitimi dijital ortama taşıyor. Farklı alanlarda sunulan uzaktan eğitimler sayesinde kurs merkezine ulaşmakta zorlananlar, çalışma hayatı nedeniyle düzenli olarak yüz yüze derslere katılamayanlar ve farklı şehirlerde yaşayanlar da KOMEK'in eğitim birikiminden yararlanabiliyor.

KUZEM, öğrenme isteğini bir kurs merkezinin fiziki sınırlarından çıkararak daha geniş bir katılımcı kitlesine ulaştırıyor. İlgili eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler, katılım belgelerine e-Devlet üzerinden erişebiliyor.

KONYA'DAN BALKANLARA UZANAN EĞİTİM KÖPRÜSÜ

KOMEK'in eğitim modeli, Konya sınırlarının ötesinde de karşılık buluyor. Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya ve Karadağ'daki Yurt Dışı KOMEK merkezleri aracılığıyla mesleki eğitimler ve kültürel çalışmalar farklı coğrafyalara ulaştırılıyor.

Yurt Dışı KOMEK'in yeni dönem kayıtları 5-11 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Eğitimler 19 Ekim 2026'da başlayarak 10 Ocak 2027'ye kadar devam edecek. Konya'da gelişen bu eğitim modeli, Balkanlar'da bilgi, beceri ve kültür üzerinden kurulan bağları güçlendirmeyi sürdürecek.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ İÇİN KAYITLAR 22 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

KOMEK ve ASEM 2026 Güz Dönemi yetişkin eğitimlerine katılmak isteyenler, 22 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında komek.org.tr adresinden başvurularını yapabilecek. Merkezlere ve kontenjanlara göre açılacak branşlar ile ders programları kayıt ekranından incelenebilecek.

Hafta sonu eğitimleri 10 Ekim'de, hafta içi eğitimleri ise 12 Ekim'de başlayacak KOMEK'te hafta içi dersleri 29 Ocak, hafta sonu dersleri de 31 Ocak 2027 tarihinde tamamlanacak.

GENÇ KOMEK ATÖLYE KAYITLARI DEVAM EDİYOR

Çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve yıl boyunca geliştirmelerini sağlayan Genç KOMEK Atölye'de de yeni dönem kayıtları devam ediyor. 15 Eylül'de başlayan kayıtlar 29 Eylül 2026'ya kadar alınacak. Ön değerlendirmeler 3-4 Ekim'de gerçekleştirilecek; eğitimler 10 Ekim 2026'da başlayarak 9 Mayıs 2027'ye kadar sürecek.