Sakarya'nın 6'ncı Sosyal Gelişim Merkezi olacak Karapürçek SGM'de sona yaklaşıldı. Yüzde 80'i tamamlanan projede iç ve dış mekân çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Eğitimden sanata uzanan geniş bir yelpazede hizmet verecek Karapürçek SGM'nin, yeni eğitim-öğretim döneminde hizmet açılması planlanıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan 6'ncı Sosyal Gelişim Merkezi olacak Karapürçek SGM'nin inşasında yüzde 80 seviyesi aşıldı.

Bin 300 metrekarelik alanda inşa edilen Karapürçek SGM'de dış cephe mantolama işlemleri, iç mekan boya çalışmaları ve etkinlik salonlarının imalatları eş zamanlı olarak yürütülüyor. Mekanik ve elektrik tesisatında sona gelinirken seramik montajlarının kurulumları ise devam ediyor.

Kısa süre içerisinde tamamlanarak yeni eğitim-öğretim döneminde hizmete açılması planlanan Karapürçek SGM, çocukların, gençlerin ve ailelerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimine katkı sunacak ve eğitimden sanata, kişisel gelişimden aile destek programlarına kadar birçok alanda aktif olarak hizmet verecek.

Çok amaçlı bir sosyal yaşam alanı olarak tasarlanan Karapürçek SGM'de 120 kişilik seminer salonu, 5 eğitim sınıfı, atölyeler, kreş alanı, kafeterya, dinlenme alanları ve idari ofisler yer alacak. Karapürçek'in sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayan önemli bir buluşma noktası olacak. Adapazarı, Sapanca, Akyazı, Geyve ve Karasu'nun ardından Sakarya'nın 6'ncı SGM'sini Karapürçek'te inşa eden Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda ilçeye 80 dönüm arazi üzerinde yeni bir mesire alanı kazandırmak için ilk kazmaya geçtiğimiz günlerde vurmuştu.