Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Ali Candan ile birlikte Selçuklu Sanat Eğitim Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) kapsamında faaliyet gösteren okul dışı öğrenme ortamlarını ziyaret etti.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarına kazandırılan okul dışı öğrenme ortamları; çocukların ve gençlerin eğitim hayatlarını destekleyerek, ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine imkân sağlıyor ve onları geleceğe daha donanımlı hâle getiriyor. Bu kapsamda Selçuklu Kaymakamı Ali Candan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın ev sahipliğinde yaz döneminde de faaliyetlerine devam eden okul dışı öğrenme ortamlarını ziyaret etti.

Kaymakam Candan ve Başkan Pekyatırmacı ilk olarak Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi'nde eğitim alan öğrencilerle bir araya gelerek sanat ve tasarıma yönelik eğitim faaliyetleri hakkında eğitmenlerden bilgi aldı. Daha sonra öğrencilerin doğayla iç içe öğrenme deneyimi yaşadığı Sille Tabiat Okulu ziyaret edilerek burada yürütülen çalışmalar yerinde değerlendirildi. Ayrıca Candan ve Pekyatırmacı Sille Baraj Park'ta çalışmalarını sürdüren Selçuklu Gençlik Meclisi TEKNOFEST takımlarını ziyaret ederek başarılar diledi.

Programın devamında Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademisi ziyaret edildi. Çocukların teknoloji, bilim ve yenilikçi alanlarda kendilerini geliştirmelerine yönelik çalışmaların incelendiği ziyarette, gençlerin geleceğin dünyasına hazırlanmalarına katkı sağlayan eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alındı. Kaymakam Candan ve Başkan Pekyatırmacı son olarak Selçuklu Belediyesi Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret ederek kütüphane hizmetlerini yerinde inceledi.

Selçuklu Belediyesi olarak eğitimin her zaman en büyük destekçisi olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, çocukların ve gençlerine eğitimine katkı sunmak, yeteneklerini keşfetmelerine ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla önemli projeler hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi, Sille Tabiat Okulu, Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademisi gibi okul dışı öğrenme ortamlarımızla evlatlarımızın çok yönlü gelişimini desteklediklerini kaydetti.

Selçuklu Kaymakamı Ali Candan ise, okul dışı öğrenme ortamlarının çocukların kişisel gelişimleri ve yeteneklerinin ortaya çıkartılmasına büyük katkı sağladığını belirterek Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya Selçuklu'da eğitime sağladıkları destek ve öğrenciler için sundukları bu fiziki ortamlar için teşekkür etti.