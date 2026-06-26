Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlediği Misafir Okul Etkinlikleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 55 okuldan 3 bin öğrenciyi atölyelerde buluşturdu. Çocuklar mutfak, tasarım ve empati atölyelerinde hem eğlenerek öğrendi hem de yeteneklerini keşfetme fırsatı yakaladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlediği misafir okul etkinlikleriyle binlerce çocuğu birbirinden renkli atölyelerde buluşturdu. Yıl boyunca 55 farklı okuldan 3 bin öğrenci SGM'nin kapısından içeri girerek hem eğlendi hem de yeni beceriler kazanmanın heyecanını yaşadı.

Çocukların büyük ilgi gösterdiği mutfak, tasarım ve empati atölyelerinde birbirinden keyifli anlar yaşandı. Kimi mutfakta üretmenin mutluluğunu tattı, kimi tasarım atölyesinde hayal gücünü ortaya koydu, kimi de empati çalışmalarıyla farklı bakış açıları kazandı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen etkinliklerde öğrenciler, uygulamalı çalışmalar sayesinde üretimin bir parçası oldu. El becerilerini geliştiren çocuklar, takım çalışmasıyla paylaşmayı, birlikte üretmeyi ve dayanışmayı da deneyimledi.

Neşeli görüntülere sahne olan atölyeler, çocukların özgüvenlerini artırırken iletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesine de katkı sundu. Her etkinlikte yeni bir deneyim yaşayan öğrenciler hem keyifli vakit geçirdi hem de ilgi duydukları alanları keşfetme fırsatı yakaladı.