SASKİ, Karasu ve Kocaali’de hayata geçireceği kaptaj yenileme işlemi ile yaz aylarında artan nüfusun içme suyu ihtiyaçlarına kalıcı çözümler getiriyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Karasu ve Kocaali ilçelerinin su temininde verimliliği artırmak için çalışmalarına hız kesmedendevam ediyor.

Küplük, Kızılcıklı, Karanlıkdere, Süngüt ve Yuvalıdere mahallelerinde yenilenecek olan kaptaj tipi su alma yapılarıyla, bölgenin uzun vadeli içme suyu ihtiyacı karşılanacak.Eski yapıların yerine inşa edilmek üzere oluşturulan 10 yeni prekast kaptaj odası ile kaynaktan iletim hattına ulaşan içme suyu daha verimli bir şekilde depolanacak.

Kesintisiz ve su temini hedefleniyor

Yeni kaptaj sistemleri sayesinde suyun kaynaktan itibaren daha kontrollü ve kayıpsız bir şekilde abonelere ulaştırılması sağlanacak. Ömrünü tamamlayan eski sistemlerin yerine geçecek yeni yapılarla birlikte su israfının da önüne geçilecek. Yapımı tamamlanan kaptaj odalarının bağlantıları ise önümüzdeki günlerde başlayacak.

“Suya verdiğimiz değer, geleceğimize yatırımdır”

İmalatı tamamlanan odaları yerinde inceleyen SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan,“Kuzey bölgemizde özellikle yaz aylarında artan nüfusla birlikte içmesuyu ihtiyacına karşılık verecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Eski kaptajlarıinşa ettiğimiz 10 adet yeni prekast kaptaj ile değiştirerek içme suyunu daha düzenli bir şekilde iletim hatlarına ulaştıracağız.Yeni kaptaj odalarının montajına önümüzdeki günlerde başlayacağız. Bu şehir hepimizin, suya verdiğimiz değer geleceğimize yaptığımızen önemli yatırımdır” ifadelerini kullandı.