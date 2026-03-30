Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde dikkat çeken bir rapor yayınladı. 2025 yılında yürüttüğü sıfır atık projeleriyle doğada yaşanabilecek önemli bir kirliliği önleyerek 28 bin ton plastik, cam, alüminyum ekonomiye kazandırıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde sıfır atık alanında şehir için önemli ve dikkat çeken bir rapor yayınladı.

Atık oluşumunun azaltılması, sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması çalışan Büyükşehir, 2025 yılında Sakarya'da yürüttüğü programla çevre kirliliğinin önüne geçti.

12 ayda toplamda tam 410 Bin ton atık, doğayı zehirlemeden SEKAY marifetiyle bertaraf edildi. Bu atıkların arasında değerli olan atıklar plastik, cam, alüminyum bitkisel atık yağ, pil, elektronik ekonomiye kazandırıldı ve çöp gazında da 30 bin hanenin elektriği üretildi.

Ayrıca Sakarya'nın pilot şehir seçildiği DBYS (Depozito Yönetim Sistemi) kapsamında Sakarya'da aktif edilen 48 adet DOA makinası ile 15 ilçede atık topladı.

DOA'LAR İÇİN SON RAKAMLAR

Proje sayesinde atıkları doğaya karışmadan, teşvik ücretleriyle ekonomiye kazandıran DOA'lar 2025 yılında 66 ton plastik, 265 ton cam ve 3 ton alüminyum olmak üzere toplam 334 ton atığı geri dönüştürmek üzere teslim etti. Büyükşehir ayrıca atık politikasında bireysel davranışların ve sorumluluk duygusunun pekiştirilmesi için gayret eden SEKAY, Sakarya Çevre Eğitim Merkezi (SAÇEM) ile ve okullara verilen eğitimlerle binlerce öğrenciye bu bilinci aşıladı.

İklim ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Çevreyi korumak, yalnızca bugünün değil, yarının da en büyük sorumluluğudur. Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlatılan sıfır atık hareketine katkı sağlamaya ve şehrimizin bu alandaki gelişimine katkı sunmak amacıyla çalışmaya devam ediyoruz. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle, tüm vatandaşlarımızı kaynakları verimli kullanmaya, atıklarını azaltmaya ve geri dönüşüm süreçlerine aktif katılım sağlamaya davet ediyoruz' denildi.