Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için 81 ilde denetimlerin yoğunlaştırıldığını açıkladı. Veteriner hekimler, kurbanlık hayvanların sevkinden pazarlardaki kontrollerine kadar süreci yakından takip ediyor.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı yaklaşırken ülke genelinde kurbanlık hayvanlara yönelik denetimlerin artırıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bağlı veteriner hekimlerin sahada aktif görev yaptığı belirtildi.

Yapılan kontrollerde kurbanlık vasfı taşıyan hayvanların sevk süreçleri, canlı hayvan pazarlarındaki sağlık denetimleri ve genel uygunluk kriterlerinin titizlikle incelendiği ifade edildi.

Bakanlık, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin bayram süresince de devam edeceğini vurguladı.