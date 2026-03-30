ANKARA (İGFA) -'Gıda İsrafı' temasıyla bu yıl 4'üncü kez kutlanan Uluslararası Sıfır Atık Günü, dünyadaki büyük kaybı bir kez daha gündeme taşıdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, her yıl yaklaşık 2.3 milyar ton gıdanın tüketilmeden kaybedildiğini, bunun 5.8 trilyon tabak yemeğe eş değer olduğunu vurguladı.

Bakan Çiftçi, Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nden ilhamla önemli bir uygulamanın hayata geçirildiğini belirtti. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmayla, günlük 50 ton gıda atığından yaklaşık 18 ton organik hayvan maması üretildiği açıklandı.

Söz konusu uygulamayla hem gıda israfının önüne geçildiği hem de çevre sağlığına katkı sağlandığı ifade edilirken, elde edilen mamalarla barınaklardaki hayvanların daha sağlıklı beslenmesine destek verildiği kaydedildi. Bakan Çiftçi, sıfır atık bilinciyle daha yaşanabilir bir dünya hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.