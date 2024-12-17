SASKİ, Kuyumculu Mahallesi’nde içme suyu altyapısını güçlendirecek kapsamlı bir projeye başladı. Proje kapsamında bölgeye kazandırılacak 3 bin 200 metrelik yeni içme suyu hattının bin metrelik kısmı tamamlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Karasu Kuyumculu Mahallesi’nde başlattığı 3 bin 200 metrelik yeni içme suyu hattı projesi ile bölgeyi kesintisiz içme suyu ile buluşturacak. İlçenin kırsal kesiminde yer alan mahallenin özellikle yaz aylarında yaşadığı su sorunları yeni hat ile çözüme kavuşacak.

Proje kapsamında bölgede devam eden çalışmalar ile su kayıplarına da geçit verilmeyecek. 3 bin 200 metrelik hattın bin metrelik kısmı ise kısa sürede tamamlandı.

SAKARYA’NIN ALTYAPISINA GÜÇ KATIYORUZ

Kurum tarafından yapılan açıklamada projenin tamamlanması için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği belirtilerek, “Kuyumculu Mahallesi’nde başlattığımız 3 bin 200 metrelik yeni içme suyu hattı ile bölgeyi modern ve güçlü altyapı ağı ile buluşturuyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni projeler ile su kaynaklarımızı da koruma altına alıyoruz. Kayıpsız ve kesintisiz içme suyu projelerimiz Sakarya’nın altyapısına güç katıyor” ifadeleri kullanıldı.