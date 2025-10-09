Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, her fırsatta söz verdiği gençlerle Cevat Ayhan Fen Lisesi'nde buluştu. Eş zamanlı olarak gençlik projelerini başlattıklarını anlatan Alemdar, 'Akademik başarı kadar, hayatın içindekiler de önemlidir.

SAKARYA (İGFA) - Şehrin 16 ilçesinde spor yatırımı yapıyoruz. Şehir Kütüphanesi'nde çalışmalarımız başlıyor. Bilim Merkezimizde çalışmalar devam ediyor. Amacımız şehirde yaşayan herkesin sosyal yaşamdan en üst düzeyde faydalanmasıdır' dedi.

Her yatırımda, her projede gençleri düşünen ve her fırsatta onlara söz veren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cevat Ayhan Fen Lisesi'nde gençlerle buluştu.

GENÇLERİ TEK TEK TEBRİK ETTİ

Programa ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Okul Müdürü Zafer Levent Soyhan ve öğretmenler katıldı. Alemdar, öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisini gezdi, hayallerini resmeden öğrencileri tebrik etti ve sonra ise kimya ve bilgisayar laboratuvarlarını inceledi.

GENÇLİK PROJELERİNİ ANLATTI

Öğrenci buluşmaları kapsamında liseli öğrencilerle söyleşi tadında program yapan Başkan Alemdar, onların fikirlerini, hayallerini dinledi, istek ve taleplerine ise samimi cevaplar verdi.

Konuşmasında gelişim için akademik başarının yanında hayatın içindeki uygulamaların da önemli olduğuna vurgu yaparak şehir genelindeki spor sahaları, tesisleri, Mollaköy Kano Kürek Parkuru, AKM, Şehir Kütüphanesi, Bilim Merkezi ve AFA Kültür Merkezi projelerini anlattı.

'Sakarya'da tarihte örneği olmayan gençlik projelerinin birçoğunun yapımına eş zamanlı olarak başladık' diyen Başkan Alemdar'ın konuşmasından satır başları şöyle:

'SPOR ALANLARINI YAYGINLAŞTIRIYORUZ'

'İyi bir eğitim için yalnızca akademik başarı yeterli değildir. Sosyal hayat ve bu hayatın içindeki uygulamalar da en az dersler kadar önemlidir. Bizler de bu bilinçle hareket ederek, geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimizi her alanda geliştirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu kapsamda spor alanlarımızı çeşitlendiriyor ve yaygınlaştırıyoruz. Şu anda şehrimizin 16 ilçesinde, spor yatırımları inşa ediyoruz. Bu yatırımların içerisinde modern futbol, basketbol ve voleybol sahalarının yanı sıra, her branş için konforlu spor salonları da yer alıyor'

'MOLLAKÖY PROJESİ GENÇLERİMİZE BÜYÜK KATKI SUNACAK'

'Ayrıca Mollaköy Su Parkı ve Kana Kürek Parkuru Projesi'ni de hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Bu proje kapsamında su parkı ve kano parkuru gibi tesislerin yanı sıra bisiklet ve yürüyüş yolları, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, piknik ve kamp alanları, hayvanlar için doğal yaşam alanları ile su ve doğa temalı çeşitli aktivite alanları yer alacak. Gerçekleştireceğimiz bu dev proje, şehrimize ve gençlerimize büyük katkılar sunacak'

'AKM'DE DEVLET TİYATROLARI SAHNE ALACAK'

'Şehrimizin geleceğini şekillendirirken en doğru adımları atmaya özen gösteriyoruz. AKM'yi yeniden eski günlerine döndürüyoruz. Ayrıca AKM bünyesinde çok amaçlı bir kültür merkezi inşa ediyoruz. Devlet tiyatrolarının sahne alabileceği, sanatsal etkinliklerin düzenlenebileceği ve öğrencilerimizin bir araya gelerek sohbet edebileceği modern bir yaşam alanı oluşturuyoruz.'

ŞEHİR KÜTÜPHANESİ VE BİLİM MERKEZİ:

'Şehir Kütüphanesinde de yakın zamanda çalışmalarımızı başlatıyoruz. Konferans salonları, sergi ve fuaye alanları, gençler için atölyelerin yer alacağı bir merkez inşa edeceğiz. Yine bu vizyon çerçevesinde 7 bin 500 metrekarelik bir alanda Bilim Merkezi kuruyoruz. Bu merkezde, gençlerimizin projelerini geliştirebileceği bir kuluçka merkezi de bulunacak.'

AFA KÜLTÜR MERKEZİ VE SGM'LER:

'Öte yandan AFA Kültür Merkezi'nde de çalışmalarımıza başlıyoruz. Bunun yanı sıra, ilçelerimize Sosyal Gelişim Merkezi kazandırmak için projelerimizi hayata geçiriyoruz. Amacımız, şehrimizde yaşayan her vatandaşımızın eşit imkânlara sahip olması ve sosyal yaşamdan en üst düzeyde faydalanabilmesidir.'

Program, günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.