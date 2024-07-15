Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel olarak karate turnuvası düzenledi. 13-21 yaş arası 140 sporcunun katıldığı turnuva büyük heyecana sahne oldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel olarak şehir genelinde karate turnuvası düzenledi. Yenikent Spor Salonu’ndan gerçekleştirilen turnuvaya 13-21 yaş arası 140 sporcu katıldı. Yıldızlar, ümitler ve gençler olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilen turnuvada dereceye girenlere madalyaları takdim edildi. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür edildi.