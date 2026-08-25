Bodrum Yarı Maratonu, bu yıl 9'uncu kez düzenlenecek. 2-3-4 Ekim 2026 tarihlerindeki organizasyonda sporcular 21K, 10K ve 5K parkurlarında deniz, tarih ve Bodrum'un eşsiz sokakları eşliğinde mücadele edecek. Kayıtlar ise devam ediyor.

MUĞLA (İGFA) - Bodrum, ekim ayında bir kez daha spor ve eğlencenin buluşma noktası olacak. Bodrum Yarı Maratonu, 2-3-4 Ekim 2026 tarihlerinde 9'uncu kez düzenlenecek.

Mint Organizasyon tarafından gerçekleştirilecek organizasyonda sporcular; 21K, 10K ve 5K olmak üzere üç farklı parkurda Bodrum'un sahilleri, tarihi yapıları, beyaz evleri ve begonvillerle süslü sokakları arasında koşacak.

Yarışlar 4 Ekim Pazar günü Bodrum Belediye Meydanı'ndan başlayacak. 21K startı 07.30'da, 10K ve 5K startları ise 07.45'te verilecek.

21K'DA BODRUM'UN TARİHİ VE SAHİLLERİ AŞILACAK

Organizasyonun en uzun parkuru olan 21K, Bodrum Meydanı'ndan başlayacak. Marina yönünde ilerleyen sporcular Myndos Kapısı, Gümbet Sahili ve Bitez hattını geçecek.

Bitez Bahçe ve Bitez Köyiçi'nin ardından Konacık yönüne devam edecek parkur, Antik Tiyatro, Kumbahçe Sahili, Paşa Tarlası ve Bodrum Yolcu Limanı güzergahından yeniden Bodrum Meydanı'nda tamamlanacak.

21K parkurunda zaman sınırı 3 saat olacak.

10K VE 5K'DA BODRUM'UN SİMGELERİ

10K parkuru da Bodrum'un önemli tarihi ve turistik noktalarını bir araya getiriyor. Myndos Kapısı, Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi, Kumbahçe ve Barlar Sokağı'ndan geçen rota, yeniden Bodrum Meydanı'nda sona erecek.

5K parkurunda ise sporcular Myndos Kapısı, Antik Tiyatro ve Bodrum Kalesi çevresinden geçerek finişe ulaşacak.

ÇOCUKLAR DA KOŞACAK

Bodrum Yarı Maratonu kapsamında çocuklar için de özel bir yarış düzenlenecek. 3 Ekim Cumartesi günü Bodrum Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilecek Çocuk Koşusu, farklı yaş gruplarındaki minik sporcuları bir araya getirecek.

Organizasyon böylece ana yarışlardan bir gün önce çocukların koşu heyecanıyla başlayacak.

SPORUN YANINDA EĞLENCE DE VAR

Türkiye'nin farklı kentlerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden sporcuları Bodrum'da buluşturacak organizasyon, yalnızca yarışlarla sınırlı kalmayacak.

4 Ekim Pazar günü saat 11.00'de Bodrum Belediye Meydanı'nda ödül töreni gerçekleştirilecek. Günün devamında ise Surfer Caravan Finisher Beach Party düzenlenecek. DJ performansının yanı sıra Neyzen ve BATE Bahadır Aksoy'un sahne alacağı etkinliklerle yarış heyecanı eğlenceye dönüşecek.

21K, 10K ve 5K parkurlarında kadın ve erkek genel klasmanında ilk üç sırayı alan sporcular ödüllendirilecek. Ayrıca sporcular farklı yaş kategorilerinde de derece mücadelesi verecek.

Bodrum'un deniz ve tarih atmosferinde koşmak isteyen sporcular için 21K, 10K ve 5K parkurlarında kayıt süreci devam ediyor.