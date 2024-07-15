Bursa’daki ilk ‘Pickleball Turnuvası’, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği (UPFTT) işbirliğiyle Hüdavendigar Kent Parkı’nda gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Birçok ülkede resmi federasyonu bulunan, ulusal ve uluslararası birçok organizasyonu düzenlenen pickleball’ın Bursa’daki ilk turnuvası, Hüdavendigar Kent Parkı’ndaki Bursa’nın ilk ve tek Pickleball kortlarında gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği (UPFTT) işbirliğiyle hazırlanan turnuvaya 60’ın üzerinde sporcu katıldı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvanın ‘Tek Kadınlar Kategorisi’nin birincisi Güzide Çakmak, ‘Tek Erkekler Kategorisi’nin birincisi Polatkan Ayvaz, ‘Mix Duble Birincisi’ ise Polatkan Ayvaz ve Lara İrtem oldu.

Turnuvanın ödül törenine, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Gökay Azak, UPFTT Başkanı Serap Yücesir, UPFTT Onursal Başkanı Erol Bülbül, Organizasyon Sorumlusu ve UPFTT Yönetim Kurulu Üyesi Asena Erdinç, UPFTT Eğitim Kurulu Üyesi Özkan Ergün, UPFTT MHK üyesi Aydemir Kırbaş, UPFTT Temsilcisi Davut Güngör, Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı, Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nimet Haşıl Korkmaz, sporcu aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Bursa’daki ilk Pickleball Turnuvasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Gökay Azak, turnuvada şehir içinden ve şehir dışından gelen 60’ın üzerinde sporcunun mücadele ettiğini söyledi. Bursa’nın ilk ve tek uluslararası Pickleball kortlarını Büyükşehir Belediyesi olarak kazandırdıklarını anlatan Azak, pickleball ve diğer spor branşlarında yapacakları turnuvalarla Bursalıları sporla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

UPFTT Başkanı Serap Yücesir, Bursa’da önemli bir organizasyona imza atıldığını belirterek, turnuvaya katkı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Uludağ Üniversitesi’ne teşekkür etti. Pickleball sporunun oynaması kolay ve eğlenceli bir aktivite olduğunu belirten Yücesir, turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.

UPFTT Temsilcisi Davut Güngör ise pickleball sporunu Türkiye’nin her yerinde tanıtmaya çalıştıklarını ifade ederek destekleri için Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Pickleball, tenis, masa tenisi ve badminton gibi sporlardan esinlenilmiş, genellikle iki veya dört oyuncu arasında oynanan bir raket sporudur. Oldukça eğlenceli bir spor dalı olan oyun, bir kort üzerindeki düşük bir file üzerinde oynanır ve oyuncular, özel bir pickleball raketini kullanarak bir plastik topu birbirlerine vurarak karşı tarafa geçmeye çalışır.