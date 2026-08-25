Türkiye'nin en prestijli plaj voleybolu organizasyonlarından Bioderma Pro Beach Tour 2026, sezon heyecanını sürdürmeye devam ediyor. Türkiye Voleybol Federasyonu koordinasyonunda ve Bioderma'nın isim sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonun sıradaki durağı Bartın olacak.

BARTIN (İGFA) - 26-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Bartın Grand Slam, Türkiye'nin başarılı kadın ve erkek plaj voleybolu sporcularını bir araya getirecek. Şampiyonluk için mücadele edecek sporcular, turnuva boyunca kıyasıya karşılaşmalara imza atacak.

Organizasyon kapsamında gerçekleştirilecek karşılaşmalar sporseverlere açık olacak. Plaj voleybolunun rekabet dolu atmosferini yakından takip etmek isteyen vatandaşlar, mücadeleleri ücretsiz olarak izleyebilecek.

Plaj voleybolunun Türkiye'deki yükselen ilgisine eşlik eden Bioderma, 2023 yılından bu yana Türkiye Voleybol Federasyonu ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında bu spor dalının gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen etaplarla genişleyen organizasyon sporseverlerle buluşurken, etkinlik alanında kurulan özel Bioderma alanı da ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor. Katılımcılar, gün boyunca bu alanı ziyaret ederek güneş koruyucu ürünleri deneyimleme fırsatı buluyor.