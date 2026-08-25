Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müze Sorumlusu Özmen Yeltekin ve kızı TED Koleji Öğrencisi 16 Yaşındaki Derin Yeltekin baba-kız anlamlı bir faaliyete tanıklık etmek için Ağrı Dağı zirvesine tırmandılar.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Doğa Sporları Spor Kulübü dağcılık branşı sporcuları baba-kız Edirne'de ekipman ve sportif hazırlıkları tamamlayarak Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine yolculuk ederek tırmanışa katılacak diğer ekip üyeleri ile buluştu.

Ardından Ağrı Dağı eteklerinde 4 gün sürecek tırmanış kamp ve aklimatizasyon dağ yürüyüşleri yaptı.

Zirve günü ekip halinde 02:00'de tırmanışa başlayan sporcular sabah saatlerinde zirveye ulaştılar. Güzel ve güneşli bir havada eşsiz manzarası ile Türkiye'nin en yüksek noktası olan zirvenin mutluluğunu yaşayan ekip üyeleri inişe geçerek faaliyeti sağlıklı bir şekilde tamamladı.

İlk kez bu kadar ciddi bir tırmanışa katılan lise öğrencisi Derin Yeltekin ise duygularını şöyle ifade etti:

'Ağrı Dağı'nın 5.137 metrelik zirvesine ulaşmak benim için çok özel bir deneyimdi. Yaklaşık 8 aydır hazırlandığım tırmanış boyunca özellikle soğuk ve yüksek irtifa zorlayıcı olsa da zirveye ulaştığımda bütün yorgunluğumu unuttum. Çok gururluyum. Zirvede aslında dağın değil, biraz da kendinizin sınırlarını aştığınızı hissediyorsunuz. Bundan sonra da dağcılığa devam edip yeni zirvelere ulaşmak istiyorum'.