Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri, Yaprak Sayar konseriyle müzik dolu bir akşama dönüştü.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında sahne alan ses sanatçısı Yaprak Sayar, güçlü yorumu ve seçkin repertuvarıyla sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Ziya Taşkent Konser Salonu'nda sahne alan sanatçı, etkileyici performansıyla dinleyicileri adeta büyüledi.Güçlü sesi ve sahne hakimiyetiyle dikkat çeken Sayar, özenle hazırladığı repertuvarıyla beğeni topladı. Duygusal ve hareketli eserler gece boyunca alkışlarla karşılandı.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ve çok sayıda sanatseverlerin ilgi gösterdiği konserde salonu dolduran dinleyiciler, her esere coşkuyla eşlik etti.