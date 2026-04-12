Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin kılcal damarlarından merkez arterlerine kadar her bölgede altyapıyı güçlendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Şehrin her noktasına kesintisiz içme suyu ulaştırma hedefiyle çalışan SASKİ, Sapanca Kuruçeşme Mahallesi'nde yeni bir altyapı projesine başladı.

Yeni projeyle bölgeye bin 300 metrelik güçlü içme suyu hattı kazandırılıyor.

Doğası ve su kaynaklarıyla şehrin gözbebeği olan Sapanca'da yatırımlarına hız veren SASKİ, Kuruçeşme Mahallesi Kahraman 1 Sokak'ta bin 300 metrelik şebeke hattı yenileme çalışması başlattı.

SIFIR İSRAF, MAKSİMUM VERİM

Bölgenin coğrafi yapısına ve artan ihtiyaçlarına uygun olarak projelendirilen çalışma kapsamında, bin 300 metrelik içme suyu şebekesi baştan aşağı yenileniyor.

'Kaynaktan musluğa sıfır israf' prensibiyle yürütülen çalışmalar sayesinde, suyun kalitesi tam güvence altına alınırken su kayıplarının da önüne geçiliyor.

'ŞEHRİMİZİN HER SOKAĞI BİZİM İÇİN AYNI VİZYONU TAŞIR'

Kurum tarafından yürütülen çalışmaya dair yapılan açıklamada, 'Kilometrelerce uzunluğundaki dev isale hatlarından tek bir sokağımızın şebekesine kadar her projeyi aynı ciddiyet ve vizyonla ele alıyoruz. Kuruçeşme Mahalle'sinde inşasına başladığımız bin 300 metrelik hat yenileme çalışmasıyla kaliteli içme suyunu bölgeye kayıpsız ve kesintisiz ulaştıracağız' ifadeleri kullanıldı.