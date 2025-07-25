İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sakarya ve Bilecik’te devam eden orman yangınlarına itfaiye, İSKİ ve Yol Bakım ekipleriyle destek sağlıyor. 20 Temmuz’dan bu yana sahada olan ekipler, yerleşim yerlerini koruyor ve yangınların yayılmasını önlüyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sakarya ve Bilecik’teki orman yangınlarına karşı güçlü kurumsal kapasitesiyle müdahale çalışmalarına katkı sunuyor.

20 Temmuz 2025’ten itibaren il dışı görevlendirmeyle sahaya ulaşan İBB ekipleri, yangınla mücadelede aktif rol üstleniyor.

İBB İTFAİYESİ SAHADA

İBB İtfaiyesi, teknik donanımı ve uzmanlığıyla yangınlara müdahalede ön saflarda yer alıyor.

20 Temmuz’da Sakarya Geyve’deki yangına 9 araç ve 33 personelle müdahale eden itfaiye, 22 Temmuz’da İstanbul’a döndü. 23 Temmuz’da Geyve Nuriosmaniye Mahallesi’nde başlayan yangına ise 7 araç ve 28 personelle destek veren ekipler, gece boyunca nöbet tutarak yerleşim yerlerini korudu.

Aynı gün Bilecik Osmaneli’deki Ciciler Köyü’ne yönlendirilen bir ekip, alevlerin köye ulaşmasını engelledi. Görevlerini tamamlayan itfaiye ekipleri, bugün İstanbul’a dönüş yaptı.

İSKİ VE YOL BAKIM’DAN LOJİSTİK DESTEKİ

SKİ, Geyve Karaçam Mahallesi’nde iki ekip halinde yol açma, sınır sıyırma ve lojistik destek sağladı. Ekipler, 3 personel, paletli ekskavatör, loder ve tır çekicilerle çalışmalara katkı sundu. İBB Yol Bakım Daire Başkanlığı ise Geyve ve Osmaneli’de yol açma, sıyırma ve su ikmal desteği verdi.

Geyve Bayat Mahallesi’nde ikinci bir ekip, soğutma ve yol açma faaliyetlerine devam ediyor. Toplamda 9 personel, su tankeri, dozer, transkavatör ve tırlarla sahada görev yapıyor.