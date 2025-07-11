Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve farklı güzergahlarda hizmet veren 37 farklı otobüs hattıyla vatandaşlara güvenli ve hızlı ulaşım imkânı sunmaya devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıyla bazı hatlarda önemli değişikliklere gitti.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen talepler ve artan yolcu yoğunluğu doğrultusunda 2 otobüs hattının iptal edildiğive 2 yeni hattın hizmete alındığı belirtildi. Ayrıca 10 farklı hatta güzergâh değişikliğine gidildiği ifade edildi.

SEFERLER SIKLAŞTI, SAATLER DEĞİŞTİ

Toplu taşımada maksimum memnuniyeti hedeflediklerini vurgulayan Ulaşım Dairesi, yapılan değişikliklerle birlikte sefer sayılarının ve sıklığının da artırıldığını ve bazı sefer saatlerinin değiştiğini duyurdu. Tüm güncellemeler SAKUS ekranına yansıdı.

Değişikliklerin ise 14 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Güzergâh değişikliği yapılan hatlar şöyle: 1-Sakaryapark-Küpçüler-Kuzey Terminal

2- Gar Meydanı-Hızırilyas

3- Demokrasi Meydanı- Yeni Terminal

6- Gar Meydanı-Beşköprü-Kampüs

9A- Orta Garaj-Maltepe

9B- Orta Garaj-Maltepe

12- Yazlık-Kampüs-Esentepe

12AR- Esentepe-Araştırma Hast.-Orta Garaj

17- Güneşler-Adatıp Hastanesi

19S- Ofis Garaj-Sivritepe

İptal edilen hatlar:

5- Gar Meydanı-Dörtyol-Beşköprü-Kampüs

7- Demokrasi Meydanı-Yıldıztepe-Yeni Terminal

Yeni kurulan hatlar: 8A- Orta Garaj-Ozanlar-Yazlık

8B- Orta Garaj-Şeker Mah.-Yazlık