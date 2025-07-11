İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 346 şüphelinin yakalandığını, 99’unun tutuklandığını duyurdu. Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 22,8 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye, siber suçlarla mücadelede kararlı adımlar atmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada 21 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda, çevrim içi çocuk müstehcenliği, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve hırsızlık suçlarına karışan 346 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 99 şüpheli tutuklanırken, 60’ı hakkında adli kontrol kararı alındı, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN KİRLİ YÖNTEMLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüleri barındırdığını, sosyal medya ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “araç kiralama, kapora bedeli, yüksek kazanç ve kiralık bungalov” temalarıyla dolandırıcılık yaptığını, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri işlettiğini, bu sitelerde para transferine aracılık ettiğini ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek kişisel verileri kötüye kullandığını açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1943535867999535105

Şüpheliler hakkında, nitelikli dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemlerine izinsiz girme, nitelikli hırsızlık, yasak cihaz ve program kullanımı, suç örgütü kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

Operasyonlarda 6 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkı tabanca, çok sayıda dijital materyal ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 22,8 milyon TL değerinde 7 araç ve 1 iş yerine el konuldu.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları, İl Emniyet Müdürleri, kahraman polisler ve MASAK çalışanlarını tebrik eden Bakan Yerlikaya, “Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Şüpheli durumları lütfen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirin, biz gereğini yapalım” çağrısını yineledi.