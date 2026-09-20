Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmasında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atanmasına karar verildi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir operasyon aşamasına geçildiğini duyurdu.

Soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.

PARA TRAFİĞİ VE ŞİRKETLER MERCEK ALTINDA

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda, Kuriş ile bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketlerin örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.

Açıklamada ayrıca kayıt dışı para ve menkul değer transferleri yapıldığı, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık hizmetleri yürütüldüğü ve ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiğine ilişkin deliller elde edildiği belirtildi. Başsavcılık, yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarında nakit paranın gizlenerek lojistik şirketleri ve kuryeler aracılığıyla taşındığı yönünde de tespitlere ulaşıldığını bildirdi.

Açıklamada soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de seçim süreçlerine ilişkin iddialar oldu. Dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller kapsamında şüphelilerin Türkiye'de gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular bulunduğu belirten Başsavcılık, bu konudaki incelemenin çok yönlü sürdüğünü açıkladı.

29 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 20 Eylül 2026 tarihinde 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama işlemleri gerçekleştirilirken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.