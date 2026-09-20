Tarihi Kentler Birliği 2026 Yılı II. Olağan Birlik Meclis Toplantısı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Tarihi Kentler Birliği programının ikinci gününde meclis toplantısı öncesi birlik üyelerine hitap eden Başkan Büyükkılıç, 'Zenginlikler şehri, kadim medeniyetler şehri Kayseri bu defa sizlerin şehrimize teşrifleriyle daha da zenginleşti. Bu güzellikleri bizlerle paylaştınız, şehrimizi paylaştınız' derken Başkan Yavaş ise Büyükkılıç'ın 2 gündür kendilerine Kayseri'yi tanıttığını ifade ederek, 'Sayın Başkanım, misafirperverliğiniz gerçekten dört dörtlük. Katılım da dört dörtlüktü' dedi.

Tarihi Kentler Birliği 2026 Yılı II. Olağan Birlik Meclis Toplantısı programı, 18-19 Eylül tarihlerinde Kayseri'de gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerin başkan ve temsilcilerinin katıldığı programın ikinci günü, bir otelde gerçekleştirilen birlik meclis toplantısı ile devam etti.

Program, meclis toplantısına kayıt işlemlerinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Tarihi Kentler Birliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tanıtım videoları katılımcılara sunuldu.

Programda, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katılımcılara hitap etti.

'Bu Güzellikleri Bizlerle Paylaştınız'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, teşriflerinden dolayı tüm katılımcılara teşekkür ederek, 'Hakikaten zenginlikler şehri, kadim medeniyetler şehri Kayseri bu defa sizlerin şehrimize teşrifleriyle daha da zenginleşti. Gerek belediye başkanı arkadaşlarımızın gerekse diğer konuklarımızın davetimize teşrifleri bizim için çok önemli ve anlamlıydı. Bu güzellikleri bizlerle paylaştınız, şehrimizi paylaştınız, ayağınızda bereketli geldi' dedi.

Ticaret ve sanayisi ile bilinen Kayseri'nin 5 üniversitesi, 4 organize sanayi, 1 serbest bölgesi ile Anadolu'nun bağrında güvenli bir liman olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, cumhuriyetin henüz başlarında Kayseri'de kurulan uçak fabrikasının nice zorluklarla nasıl hayata geçirildiğini ve faaliyetlerine son verilme sürecini anlattı.

'Güvenli Bir Liman Olarak Görülen Bu Güzel Şehirde Sizleri Ağırlıyoruz'

Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin yeniden kendine geldiğini vurgulayarak, 'Gerek Çorum'umuzda gerek Kayseri'mizde, gerek Kahramanmaraş'ımızda ve Ankara'mızda özellikle ve diğer stratejik şehirlerin her birinde bu alanda çalışmalar yapılıyor. Savunma sanayii ön plana çıkmaya başlıyor. 100 yıl önce burada uçak fabrikasının kurulduğu, güvenli bir liman olarak görülen bu güzel şehirde sizleri ağırlıyoruz' diye konuştu.

Kayseri'nin, tarih boyunca ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin kadim kente gastronomi, kültür ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda zenginlik kazandırdığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, şehrin ihracat potansiyeline, hayırseverlik özelliğine, dayanışma ve hoş görü kültürüne, vatan, millet, devlet ve mukaddesata olan bağlılığına dikkat çekti.

'İki Gündür Kayseri'yi Dinliyoruz Sayın Başkanımızdan'

Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Başkan Büyükkılıç'ın 2 gündür kendilerine Kayseri'yi tanıttığını ifade ederek, 'İki gündür Kayseri'yi dinliyoruz Sayın Başkanımızdan. Zaten Tarihi Kentler Birliği'nin önemi; her şeyden önce buraya üye olan 500'e yakın belediyeden her birinin bu şekilde kendine has kültürel ve tarihi değerleri var. Hepimiz onun için buradayız ve buralardaki belediye başkanlarımız kendilerine miras kalan bu kültürü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için işte bugün hep beraber bir araya geldik. Eminim ki ileride yapacağımız çeşitli yerlerdeki toplantılar da oralardaki belediye başkanımız da Memduh Başkanımız gibi kendi kültürel ve yerel değerlerini bize geniş geniş anlatacaklardır' şeklinde konuştu.

Başkan Yavaş, Tarihi Kentler Birliği'nin Kayseri programı vesilesi ile milli mücadele yıllarında Kayseri'nin taşıdığı önemin yanı sıra, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Harbi kahramanlarının ülkeyi hangi şartlarda aziz millete emanet ettiklerini ve bu ülkenin kıymetinin bilinmesi gerektiğinin önemini bir kez daha anladıklarını kaydetti.

Tarihi Kentler Birliği Meclisi Kayseri'de Toplandı

Açılış konuşmalarının ardından Tarihi Kentler Birliği 2026 Yılı II. Olağan Birlik Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Birlik üyesi belediyelerin başkan ve temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, birlik gündeminde bulunan konular görüşülerek değerlendirildi. Tarihi ve kültürel mirasın korunması, kentlerin sahip olduğu özgün değerlerin yaşatılması, deneyim ve bilgi paylaşımının arttırılması ile belediyeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Büyükkılıç, TKB Üyelerini Erciyes'te Ağırladı

Programın öğleden sonraki bölümünde Tarihi Kentler Birliği üyeleri için Erciyes gezisi düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş ile TKB üyelerini Erciyes Kayak Merkezi'nde misafir etti. Dünyanın sayılı kayak merkezileri arasında yer alan Erciyes Kayak Merkezi'nde tesisleri inceleyen heyet, teleferik gezisi de yaptı.

Tarihi Kentler Birliği üyeleri, kentte gerçekleştirilen iki günlük programda Anadolu tarihinin önsözü, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri'nin tarihi dokusunu, kültürel mirasını ve kentte gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buldu.

Tarihi Kentler Birliği 2026 Yılı II. Olağan Birlik Meclis Toplantısı, gerçekleştirilen saha ziyaretlerinin ardından sona erdi.