Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'İlk Yardım Hayat Kurtarır' mottosuyla, vatandaşların doğal afetler, yangınlar ve günlük yaşamda karşılaşılabilecek kazalar gibi olası acil durumlara karşı bilinçlenmesi amacıyla temel ilk yardım eğitimlerine başladı. Eğitimler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenleniyor.

SAKARYA (İGFA) - Ekim ayı boyunca sürecek olan bu eğitimlerde, katılımcılara teorik bilgiler ve uygulamalı eğitimler verilecek. Katılımcılar, kazalarda önlenebilir sakatlıkları azaltmayı ve toplumsal ilk yardım bilincini artırmayı hedefleyen eğitimlerle, çeşitli acil durumlara nasıl müdahale edeceklerini öğreniyor. Şu ana kadar eğitimlere katılan 250 kişi, ilk yardım konusunda önemli beceriler kazandı.

Eğitimlerin sonunda katılımcılara Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Özer tarafından katılım belgeleri takdim edildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, çevrelerinde karşılaştıkları acil durumlarda doğru müdahaleyi yapabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaklar.

Katılımcılar, aldıkları eğitim hakkında memnuniyetlerini dile getirdi.

Eğitimlerin çok verimli geçtiğini belirten Aysel Şenyüz, 'Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ilk yardım eğitimine katıldım, kendimi bu konuda yetersiz hissettim. Burada eğitimi veren hocalarımız çok tecrübeliydi, bize olayı yaşatarak gerçek anlamda eğitici ve öğretici oldular. Bizim için çok verimli geçti' dedi.