Bursa'da Yıldırım Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri miniklere uygulamalı olarak, Temel Afet Farkındalık Eğitimi ve Temel Yangın Eğitimi verdi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, afet ve acil durum farkındalık eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Yangından Korunma Haftası (İtfaiye Haftası) etkinlikleri kapsamında, Yıldırım Belediyesi Kreşi’ni ziyaret eden Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere yönelik Temel Afet Farkındalık Eğitimi ve Temel Yangın Eğitimi düzenledi.

Çocukların yaşlarına uygun yöntemlerle; afetler öncesinde alınması gereken basit önlemler, deprem anında Çök–Kapan–Tutun davranışının önemi, yangın sırasında güvenli çıkış ve doğru davranış biçimleri anlatıldı.

Uygulamalı olarak düzenlenen eğitimleri dikkatli bir şekilde takip eden minikler, tatbikatlar esnasında ise itfaiyecilere adeta taş çıkarttı.